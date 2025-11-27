Россия и США
27 ноября, 06:20

Новосибирские врачи впервые в РФ провели одновременную операцию на сердце и лёгком

Обложка © НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России

В России впервые проведена уникальная операция по одновременному удалению опухоли легкого и коронарному шунтированию. Кардиохирурги и онкологи Центра Мешалкина выполнили сложное вмешательство через единственный минидоступ у 73-летнего пациента с сочетанной патологией.

Пациент с врачами, проводившими операцию. Фото © НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России

«Традиционно они проводятся поэтапно, но есть и сценарий комбинированной операции, при которой организм только один раз подвергается воздействию наркоза и только один раз справляется с последствиями хирургической травмы», — рассказал врач.

Пациент из Новосибирской области более 15 лет страдал ишемической болезнью сердца, перенёс инфаркт в 2011 году. В 2024 году у него возобновились приступы стенокардии, а при обследовании обнаружили рак левого легкого. Операция проводилась на работающем сердце, что снизило риски для пациента.

Ранее хирурги Педиатрического университета Санкт-Петербурга провели уникальную операцию по спасению трехмесячного ребёнка с редкой врождённой аномалией — полным сосудистым кольцом. У грудничка было две дуги аорты, которые сдавливали трахею, чем угрожали его жизни.

