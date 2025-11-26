Российские учёные научились создавать индивидуальные противораковые лекарства

Российские исследователи разработали передовую методику создания индивидуальных противораковых лекарств. Эти препараты, разработанные с учетом уникальных особенностей каждого пациента, обладают способностью «обучать» иммунную систему организма более эффективно выявлять и уничтожать злокачественные клетки. Данное достижение было представлено в Национальном центре «Россия» в рамках инициативы «Платформа Будущего: 100 проектов России. Человек».

«Сегодня разрабатываются 14 лекарственных препаратов, пять из которых являются первыми в своём классе. Они не имеют аналогов в мире по принципу своего действия. Среди них — препараты для лечения болезни Бехтерева, а также средства для терапии онкологических заболеваний, сердечно-сосудистой системы, заболеваний органов дыхания и патологий у новорожденных. Все эти препараты находятся уже на стадии клинических исследований, а значит, при успешном завершении испытаний они будут внедрены в практику и станут доступными пациентам», — сказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

Помимо уже существующих разработок, ведётся работа над созданием еще девяти препаратов, воздействующих на определённые мишени. Эти разработки направлены на внедрение современных методов лечения, в первую очередь, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Было также упомянуто о запуске в сентябре 2025 года федерального регионального проекта «Медицина здорового долголетия». Этот проект охватывает не только медицинскую сферу, но и всю инфраструктуру, необходимую для комфортной жизни, включая культурные и социальные аспекты.

Первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко отметил устойчивый рост объёмов высокотехнологичной медицинской помощи за последние пять лет. По его данным, с 2020 по 2024 год было проведено 6,86 миллиона высокотехнологичных операций, причем только в 2024 году их число достигло 1,54 миллиона, что на 14% превышает запланированный показатель.

Фисенко подчеркнул, что более 80% высокотехнологичной медицинской помощи оказывается в регионах России. Минздрав ежегодно расширяет перечень доступных видов высокотехнологичной помощи, внедряет новые методы лечения и переводит успешно апробированные в федеральных центрах технологии в систему обязательного медицинского страхования.

Владимир Гущин, доктор биологических наук, профессор и ведущий сотрудник Центра Гамалеи, один из разработчиков вакцины «Спутник V», пояснил, что речь идет о внедрении в России принципиально новой мРНК-технологии, основанной на использовании матричной рибонуклеиновой кислоты для создания вакцин и лекарств.

Гущин подчеркнул, что успешная разработка профилактических препаратов против коронавируса за рубежом послужила стимулом для развития этой технологии в России.

По его словам, мРНК выступает в роли посредника, передавая клетке инструкции по синтезу белков. В контексте онкологических заболеваний это особенно важно, поскольку мРНК может быть использована для доставки антигенов опухоли в клетку, тем самым обучая иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки.

«Россия стала одной из немногих стран, где технология мРНК-препаратов для борьбы с онкологическими заболеваниями теперь доступна пациентам. Разумеется, как и любые противоопухолевые методы, она не будет универсальной для всех пациентов. Наша текущая задача в рамках РНК-консорциума — определить спектр онкологических заболеваний и категорию пациентов, которым эта технология действительно может помочь», — подчеркнул Гущин.

До конца года запланированы две тематические встречи, где будут представлены ключевые инициативы в области социальной сферы, инфраструктуры, экологии, промышленности, экономики и культуры. Лидеры проектов, их бенефициары и партнеры по реализации представят эти инициативы в Национальном центре «Россия».

Ранее гинеколог Ольга Уланкина рассказала, что вакцинация от ВПЧ, которую предлагают внести в Национальный календарь прививок, могла бы стать спасением от рака шейки матки — болезни, ежегодно уносящей тысячи жизней молодых женщин. По её словам, большинство типов ВПЧ вызывают лишь доброкачественные наросты на коже, но есть, к сожалению, и онкогенные штаммы.