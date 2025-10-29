Защита от рака: Сеченовский университет рассказал о результатах исследований российской вакцины от ВПЧ

В России началось производство первой отечественной вакцины для профилактики вируса папилломы человека. Препарат «Цегардекс», разработанный компанией «Нанолек», выпускается на производственных мощностях в Кировской области с 29 октября текущего года. Данная четырёхвалентная вакцина предназначена для защиты от наиболее распространённых онкогенных типов ВПЧ, которые вызывают рак шейки матки и другие серьёзные заболевания.

Как сообщил Life.ru замдиректора по научной работе Института общественного здоровья имени Ф.Ф. Эрисмана Сеченовского Университета, главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин, клинические испытания препарата успешно завершены. В масштабных исследованиях, проводившихся с февраля 2024-го по сентябрь 2025 года, участвовали 402 здоровых добровольца в возрасте от 9 до 17 лет. Их проводили в нескольких столичных и региональных исследовательских центрах, в том числе в детской клинике Сеченовского Центра материнства и детства. Специалист отметил, что изучение иммуногенных свойств и безопасности вакцины показало сопоставимые результаты с американским аналогом «Гардасил».

Все участники завершили исследование по протоколу. Серьёзных нежелательных явлений не наблюдалось. В целом поствакцинальный период протекал благоприятно, а возникшие нежелательные явления были в основном кратковременными. В большинстве случаев они прошли самостоятельно. Роман Полибин Замдиректора по научной работе Института общественного здоровья имени Ф.Ф. Эрисмана Сеченовского Университета, главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин

Специалист подчеркнул, что оптимальным для вакцинации считается возраст от 9 до 13 лет, что соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. В настоящее время более 40 регионов страны уже реализуют программы иммунизации против ВПЧ, а с 2026 года эту прививку планируется включить в Национальный календарь. Генеральный директор компании «Нанолек» Евгений Баринов сообщил, что первые серии вакцины поступят в обращение во второй половине 2026 года, а к 2027 году компания сможет полностью обеспечить потребности отечественного здравоохранения в данном препарате.

Ранее гинеколог Ольга Уланкина рассказала, что вакцинация от ВПЧ, которую предлагают внести в Национальный календарь прививок, могла бы стать спасением от рака шейки матки — болезни, ежегодно уносящей тысячи жизней молодых женщин. По её словам, большинство типов ВПЧ вызывают лишь доброкачественные наросты на коже, но есть, к сожалению, и онкогенные штаммы.