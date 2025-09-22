«Тихий убийца»: Врач заявила, что прививка от ВПЧ спасёт жизни тысячи женщин
Врач Уланкина: Вакцина от ВПЧ — надёжная профилактика рака шейки матки
Врач в операционном зале гинекологического отделения. Обложка © Александр Рюмин/ТАСС
Вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ), которую предлагают внести в национальный календарь прививок, могла бы стать спасением от рака шейки матки — болезни, ежегодно уносящей тысячи жизней молодых женщин. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-эксперт «Гемотеста», гинеколог Ольга Уланкина. По её словам, большинство типов ВПЧ вызывают лишь доброкачественные наросты на коже, но есть, к сожалению, и онкогенные штаммы.
Вирус папилломы человека (ВПЧ) — одна из самых распространённых инфекций в мире. По данным ВОЗ, почти все сексуально активные люди заражаются им хотя бы раз в жизни. Чаще всего вирус никак себя не проявляет: человек даже не догадывается о заболевании, продолжая заражать партнёров.
У 90% людей вирус способен полностью исчезнуть через 1–2 года после заражения — организм справляется с инфекцией своими силами. Но иногда он переходит в хроническую форму и может годами существовать в организме бессимптомно, постепенно вызывая дисплазию — необратимые изменения в клетках — которая может трансформироваться в рак.
врач Ольга Уланкина
По словам собеседницы Life.ru, вирус передаётся при любом половом контакте без барьерных средств защиты — в том числе оральном и анальном. При этом мужчины часто не имеют симптомов, но могут заражать женщин даже в браке.
Самой надёжной, по словам Уланкиной, защитой остаётся вакцинация. В России доступны две прививки, которые формируют иммунитет к наиболее опасным типам вируса (16 и 18), ответственным за 70% случаев рака. В странах с массовой вакцинацией — например, в Австралии и Великобритании — количество предраковых изменений у женщин резко снизилось.
Ранее в России предложили планово прививать девочек-подростков от ВПЧ. Сейчас процедура доступна по ОМС лишь в отдельных регионах, где действуют специальные программы.