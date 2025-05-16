Петербургские врачи спасли жизнь грудничку с пороком сердца

Хирурги Педиатрического университета Санкт-Петербурга провели уникальную операцию по спасению трехмесячного ребёнка с редкой врождённой аномалией — полным сосудистым кольцом. У грудничка было две дуги аорты, которые сдавливали трахею, чем угрожали его жизни.

Перед операцией врачи провели несколько консилиумов для выбора наиболее безопасной тактики лечения. Само хирургическое вмешательство длилось два часа. Специалисты успешно справились со своей задачей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

Как отметил заведующий кардиохирургической службой Андрей Нохрин, обнаруженный у маленького пациента порок сердца встречается очень редко, при этом его диагностика представляет особую сложность. Сейчас малыш находится под наблюдением врачей, его состояние стабильно.

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ) — старейший педиатрический вуз в мире. Основан ровно сто лет назад, в 1925 год.