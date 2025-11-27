Россия и США
27 ноября, 18:51

Годовалый ребёнок проглотил кусок печки и попал в реанимацию на Урале

В Екатеринбурге годовалый мальчик едва не задохнулся после того, как проглотил кусок глины, отломленный от домашней печки у бабушки. Пока взрослые были заняты, ребёнок съел фрагмент кладки, и его состояние резко ухудшилось — поднялась температура, начались кашель и одышка. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.

Годовалый мальчик проглотил кусок глины от печки. Фото © VK/ Минздрав Свердловской области

После временного улучшения в поликлинике малыш снова начал задыхаться. Его экстренно доставили в реанимацию, где выяснилось, что глина полностью перекрыла один из бронхов. Врачи подключили ребёнка к аппарату ЭКМО, который временно заменил работу лёгких, и провели операцию. Мальчик быстро пошёл на поправку и после лечения был выписан домой. История закончилась благополучно.

Ранее Life.ru писал, что в Москве врачи спасли школьницу с множеством паразитарных кист в печени. Находку сделали во время обычного планового обследования — никаких ярко выраженных симптомов у ребёнка не было. После диагностики школьницу сразу направили на операцию.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

