Подмосковные хирурги избавили ребёнка от шестого пальца

Уникальная реконструктивная операция по удалению шестого пальца на руке трёхлетнего ребёнка выполнена специалистами Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы. Представители минздрава Московской области подробно рассказали о случае с маленьким пациентом в своём телеграм-канале.

До / После операции по удалению шестого пальца на руке малыша из Подмосковья. Фото © Telegram / Разборчивым почерком

«Мы понимаем, насколько это важно для детей иметь возможность полноценно развиваться и заниматься различными активностями. Ребенку проведена реконструктивная операция и удален добавочный палец. Благодаря хирургическому вмешательству, мальчику не только создано анатомически верное строение сустава первого пальца кисти, но и предупреждено развитие комплексов у пациента в дальнейшем», — прокомментировал Life.ru непростой случай заведующий отделением, врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ Виталий Куваев.

Перед хирургическим вмешательством малыш прошёл полный цикл диагностических процедур. На сегодняшний день его состояние стабилизировалось. Кроху выписали из стационара для дальнейшего амбулаторного долечивания. Полное восстановление функции кисти ожидается после следующей плановой операции, в ходе которой будут удалены металлоконструкции.

Ранее стало известно, что в столичной больнице имени Сперанского врачи спасли 14-летнюю пациентку, у которой при плановом обследовании обнаружили множественные паразитарные кисты печени, хотя у девочки отсутствовали выраженные симптомы. Как отметил профессор Игорь Хворостов, это заболевание часто диагностируют с опозданием, поскольку его проявления в виде незначительной боли, температуры или аллергии не являются специфичными. Благодаря своевременно проведенному лапароскопическому вмешательству, хирурги удалили пять образований. Уже спустя пять дней после операции школьница была выписана домой в удовлетворительном состоянии.