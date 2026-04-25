Май ещё не скоро: Москве спрогнозировали холодный финиш апреля с мокрым снегом

Холода и ночные заморозки в Москве сохранятся практически до конца апреля. Об этом жителям столицы рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По словам синоптика, потепления пока не предвидится. В субботу, 25 апреля, будет облачно с прояснениями. Ночью температура опустится до минус 1 — плюс 1 градуса, днём воздух прогреется до 8–10 градусов тепла.

«В воскресенье, 26 апреля, ночью небольшой дождь, плюс 3–5 градусов, днём дождь, 9–11 градусов, ветер до 12 метров в секунду», — добавила Паршина в беседе с ТАСС.

Самым холодным днём станет понедельник, 27 апреля. В этот день столбики термометров поднимутся всего до плюс 3–5 градусов. Ожидается дождь, который перейдёт в мокрый снег, а порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. С 28 по 30 апреля погода останется примерно на том же уровне: ночью — до минус 3 градусов, днём — от плюс 3 до плюс 8.

