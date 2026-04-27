27 апреля, 06:04

Снежный апокалипсис продлится в Москве до завтра и оставит шлейф на три дня

Синоптик Леус: Снег в Москве ослабнет к вечеру, но продержится до вторника

Обложка © Life.ru

Снегопад в Москве начнёт ослабевать к вечеру понедельника, однако полностью не прекратится до вторника. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

«Непогода задержится в столице на ближайшие двое суток и только в среду погода начнёт постепенно улучшаться», — отметил синоптик.

Затем ещё два дня снег в Москве сохранится, хоть и менее интенсивные. Согласно его прогнозу, во второй половине недели погода стабилизируется, а выпавший снег начнёт сходить. Леус добавил, что в Москве, по данным базовой метеостанции ВДНХ, за последние 24 часа выпало 19 мм осадков, что составляет более половины (51%) от месячной нормы апреля.

Сезон фонтанов начался в Петергофе, вопреки капризной погоде

До мая остаётся чуть меньше недели, а ранее Life.ru рассказывал, что сегодня ночью в Москве начался сильный снегопад. В Московском регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Его действие продлится аж до вечера 28 апреля.

Владимир Озеров
