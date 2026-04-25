Сезон фонтанов начался в Петергофе, вопреки капризной погоде

В Нижнем парке Петергофа состоялся торжественный пуск фонтанов, несмотря на холод и осадки. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника. До этого система подачи воды работала только в тестовом режиме.

Главная композиция комплекса — фонтан «Самсон» — была запущена под снегопадом с дождём. Первая струя ознаменовала официальное начало нового сезона.

Нижний парк и Верхний сад объединяют более 150 фонтанов и водных каскадов. Их уникальность в том, что вода поступает самотеком без насосов: ежедневно через систему проходит до 100 тысяч кубометров.

А несколько дней назад в Северной столице официально стартовал туристический сезон, открылась навигация: первым в ночную акваторию вышел корабль «Шустрый бобёр», а на реке Мойке появится новый причал. Город, принявший в прошлом году 12,5 миллиона гостей, ставит не менее амбициозные планы на этот сезон.