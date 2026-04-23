5 тысяч евро за гениталии Нептуна: Туристка повредила фонтан из-за предсвадебного челленджа

Туристка повредила фонтан «Нептун» во Флоренции. Инцидент произошёл на площади Пьяцца-делла-Синьория. Об этом сообщила итальянская газета Nazione.

По данным издания, 28-летняя иностранка перелезла через ограждение в минувшую субботу. Она взобралась на скульптурное изображение лошади у основания фонтана. Девушка объяснила свои действия желанием выполнить предсвадебный челлендж.

«Она собиралась дотронуться до интимных частей статуи в качестве своего рода предсвадебного челленджа», — пишет газета.

Находившиеся рядом полицейские задержали девушку. В результате действий туристки пострадали ноги лошадей и декоративный фриз. Ущерб оценили в пять тысяч евро. Фонтан Нептун, известный как «Бьянконе», находится у Палаццо Веккьо и создан архитектором Бартоломео Амманати в XVI веке.

Ранее в Италии начался суд по делу о гибели туристки в Неаполе после падения декоративной статуи. Инцидент произошёл в 2024 году, когда тяжёлый элемент упал с балкона жилого дома. Женщина получила серьёзные травмы и умерла в больнице. Следствие установило, что статую сбросил 13-летний подросток. Из-за возраста он не несёт уголовной ответственности, поэтому внимание следователей сосредоточили на его родителях. Они отрицают вину и заявляют, что не могли предвидеть случившееся.