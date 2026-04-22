В Италии 13-летний подросток убил туристку двухкилограммовой статуей

В Италии стартовало судебное разбирательство, связанное с гибелью туристки в Неаполе. Как сообщает The Sun, женщина погибла в результате падения на неё тяжёлой декоративной статуи с балкона третьего этажа.

Инцидент, унёсший жизнь 30-летней женщины, произошёл в одном из районов города в 2024 году. По информации издания, пострадавшая была доставлена в больницу, но, к сожалению, скончалась от полученных травм.

По данным следствия, виновником падения статуи оказался 13-летний юноша. В силу своего возраста он не подлежит уголовному преследованию, поэтому расследование сосредоточено на ответственности его родителей. Предполагается, что взрослые не смогли должным образом проконтролировать действия подростка и предотвратить инцидент. Родители же отрицают свою вину, заявляя о невозможности предвидеть случившееся, и их адвокаты считают, что представленных доказательств недостаточно для обвинения.

