В Волгоградской области 15-летний подросток жестоко убил женщину ради денег

В селе Лозное в Волгоградской области 15-летний подросток убил женщину ради хищения денег. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, тело обнаружили 13 марта в частном доме с колото-резаными ранениями и травмой головы.

Показания и признание обвиняемого. Видео © Telegram / Следком

«За несколько дней до убийства женщины подросток тщательно спланировал нападение на неё с целью хищения денежных средств. Днём 10 марта он незаконно проник в дом потерпевшей и, действуя с особой жестокостью, сначала попытался задушить хозяйку, затем избил её подручными предметами. Подавив сопротивление, несовершеннолетний потребовал передать ему деньги, после чего нанёс жертве множественные ножевые ранения», — говорится в сообщении.

Фигурант пытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции и следователями. На данный момент подросток находится под стражей по решению суда. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия и причины, которые способствовали совершению обвиняемым тяжкого преступления.

