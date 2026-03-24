Планировавшего теракт на Ставрополье мужчину приговорили к 15 годам

Южный окружной военный суд вынес приговор Андрею Балашову, который планировал совершить теракт на территории Ставропольского края. Как сообщили РИА «Новости» в региональной прокуратуре, мужчина признан виновным в государственной измене и приготовлении к взрыву на объекте инфраструктуры.

Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы. Первые пять лет осужденный проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, после освобождения ему запрещено покидать определённые границы в течение полутора лет, а также назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2023 года 49-летний житель региона добровольно установил контакт с представителем украинских спецслужб, выразив желание содействовать деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Действуя по инструкциям иностранного куратора, он приобрёл компоненты для создания самодельного взрывчатого устройства и хранил их в арендованной квартире.

Злоумышленник намеревался привести в действие бомбу на складе войсковой части в Георгиевском муниципальном округе, выбрав в качестве цели железнодорожные цистерны с нефтепродуктами. Однако реализовать задуманное ему не удалось — Балашов был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.

