В Петербурге арестовали мужчину за призывы к терактам в Telegram

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в публичных призывах к террористической деятельности. Мера пресечения избрана на два месяца.

«Обвиняемый и защитник просили избрать домашний арест или ЗОД. Плай пояснил суду, что преступлений не совершал, его мобильным телефоном могли воспользоваться третьи лица на рабочем месте», — сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Суд счёл эти доводы неубедительными и отправил фигуранта под стражу. По версии следствия, в июне прошлого года фигурант, реагируя на публикации в одном из Telegram-каналов, призвал пользователей мессенджера совершать теракты. В отношении него возбуждено уголовное дело по трём эпизодам, предусмотренным частью 2 статьи 205.2 УК РФ.

На допросе он свою вину не признал. Защита ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде ареста или запрета определённых действий.

Ранее в Уфе сотрудники ФСБ и СК предотвратили преступление, которое готовил несовершеннолетний местный житель 2009 года рождения, попавший под влияние запрещённой в России международной террористической организации. Школьника завербовал через мессенджер куратор под псевдонимом «Мансур аль-Украини», по заданию которого подросток распространял радикальную идеологию среди сверстников, пытался привлечь их к противоправной деятельности и разрабатывал план атаки.