В Уфе сотрудники ФСБ и Следственного комитета предотвратили преступление, которое готовил несовершеннолетний местный житель. Подросток 2009 года рождения попал под влияние запрещённой в России международной террористической организации.

Следствие выяснило, что школьника завербовал через мессенджер куратор, скрывающийся под псевдонимом «Мансур аль-Украини». По заданию иностранного координатора юноша не только распространял радикальную идеологию среди сверстников, пытаясь привлечь их к противоправной деятельности, но и разрабатывал план атаки.

ФСБ задержала школьника из Уфы, планировавшего теракт в храме по заданию радикалов.

Злоумышленник намеревался изготовить самодельное взрывное устройство, чтобы совершить теракт в одном из православных храмов города. Реализовать задуманное парню не удалось — его вовремя вычислили и задержали.

В ходе обыска оперативники изъяли у фигуранта экстремистскую литературу, символику радикального движения, а также видеоинструкции по созданию бомб, полученные от наставника. Сейчас молодой человек находится под следствием.

Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким тяжелым статьям: содействие терроризму, призывы к экстремистской деятельности и участие в запрещенной организации. Подростку грозит суровое наказание.

ФСБ предупреждает, что спецслужбы Украины активно ищут исполнителей для диверсий в соцсетях и мессенджерах (Telegram и WhatsApp), делая ставку на молодёжь. Любые попытки оказать помощь противнику неизбежно приведут к уголовной ответственности вплоть до пожизненного заключения.

Ранее представители центра общественных связей ФСБ России показали кадры задержания жителя Феодосии, подозреваемого в государственной измене. По данным ведомства, 45-летний мужчина передавал украинским спецслужбам информацию о воздушном прикрытии объектов топливно-энергетического комплекса Крыма.