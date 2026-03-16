«На пол!‎» Появилось видео задержания россиянина за слив ВСУ данных о боевых вертолётах

Обложка © ЦОС ФСБ России

Представители центра общественных связей ФСБ России показали кадры задержания жителя Феодосии, подозреваемого в государственной измене. По данным ведомства, 45-летний мужчина передавал украинским спецслужбам информацию о воздушном прикрытии объектов топливно-энергетического комплекса Крыма.

На опубликованных кадрах видно задержание мужчины в автомобиле. Сотрудники ФСБ окружают его со словами «‎Вышел из машины! На пол лёг!» На допросе шпион признаётся, что по заданию украинских кураторов фотографировал военную технику, в том числе боевые вертолёты и самолёты, и отправлял снимки. В ФСБ подчеркнули, что переданные данные использовались противником для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ.

ФСБ задержала иностранца, сбежавшего с родины от армии ради терактов в России

Установлено, что задержанный через мессенджер Telegram передавал украинской стороне фотографии военной техники, задействованной в патрулировании воздушного пространства и охране объектов критической инфраструктуры ТЭК. Чаще всего он отправлял снимки военных вертолётов, дислоцированных на полуострове. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Подозреваемый заключён под стражу.

