«На пол!‎» Появилось видео задержания россиянина за слив ВСУ данных о боевых вертолётах

На опубликованных кадрах видно задержание мужчины в автомобиле. Сотрудники ФСБ окружают его со словами «‎Вышел из машины! На пол лёг!» На допросе шпион признаётся, что по заданию украинских кураторов фотографировал военную технику, в том числе боевые вертолёты и самолёты, и отправлял снимки. В ФСБ подчеркнули, что переданные данные использовались противником для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ.