Задержанный в Крыму украинский агент отправлял Киеву фото боевых вертолётов

В Крыму задержан украинский агент, который отправлял Киеву фотографии военных вертолётов на полуострове. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

На допросе мужчина рассказал, что его кураторы просили фиксировать личный состав, технику, вертолёты и самолёты.

«Сфотографировал вертолеты и отправил», — признался задержанный.

Собранная информация использовалась противником для корректировки авиационных и артиллерийских ударов по позициям российских войск, отметили в ФСБ. Мужчина действовал через мессенджер и самостоятельно передавал сведения украинской стороне.

