В Москве накрыли логово мошенников с SIM-боксами для обзвона россиян с «подменных» номеров

В Москве полицейские пресекли работу незаконного колл-центра, где двое 19-летних молодых людей обслуживали SIM-боксы для массовых звонков украинских мошенников с «подменных» номеров. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

«В съёмных квартирах на северо-востоке столицы оперативники уголовного розыска совместно с ФСБ задержали уроженцев Саратовской области», — отметили в ведомстве.

По данным полиции, задержанные выполняли функции технических специалистов: следили за работой GSM-шлюзов и регулярно меняли сотни SIM-карт. В ходе обысков изъяли три GSM-шлюза, три SIM-бокса и более тысячи сим-карт. Юноши часто меняли съёмные квартиры, за время с ноября 2025 года они сменили более десяти локаций.

Следствие установило, что подозреваемые ежедневно получали от кураторов от 100 до 200 SIM-карт. Сначала карты доставлялись курьерами, затем — через службы доставки. В отношении парней возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала или виртуальной телефонной станции). Им грозит до шести лет лишения свободы и штраф до двух миллионов рублей. Подозреваемые арестованы.