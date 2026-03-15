Футболист-убийца провёл всю ночь в квартире с трупом москвички и её 16-летней дочкой

Футболист Даниил Секач признался в убийстве 48-летней бизнесвумен в Москве. На допросе он заявил, что действовал по указанию кураторов, с которыми общался более месяца.

По словам подозреваемого, в квартиру женщины он пришёл с кувалдой, ломом и болгаркой. Секач рассказал, что из сейфа вынес драгоценности, коллекционные монеты и более двух тысяч долларов, однако позже, по его утверждению, выбросил похищенное в окно по указанию тех же кураторов.

На допросе он также сообщил, что кураторы якобы приказали ему убить хозяйку квартиры. Когда женщина вернулась домой, между ними произошёл конфликт, после которого он избил её, а затем нанес смертельные ножевые ранения.

Секач утверждает, что после произошедшего провёл в квартире всю ночь. Там же находилась 16-летняя дочь погибшей. По его словам, утром ему разрешили отпустить школьницу и покинуть квартиру

Даниил проник в жильё, обманув 16-летнюю дочь хозяйки: представившись полицейским, он убедил девочку открыть дверь для «розыскных мероприятий». Вернувшаяся мать застала грабителя и была убита. Преступник похитил несколько тысяч долларов и коллекционные монеты. Не исключено, что у него могли быть сообщники. 20-летнего подозреваемого задержали.