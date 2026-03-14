В Москве мошенник зарезал и ограбил бизнесвумен, обманув её дочь звонком из «органов»

В Москве мошенники убили 48-летнюю бизнесвумен, когда она попыталась помешать им грабить квартиру. Дверь преступникам открыла 16-летняя дочь женщины, которую они обманули, представившись полицейскими. О трагедии сообщает Baza.

Москвичка и её дочь, пострадавшие от аферистов. Фото © Telegram / Baza

Всё произошло в квартире на Строгинском бульваре. По данным следователей, дочь убитой стала жертвой телефонных аферистов. Они позвонили ей, представились «оперативниками» и попросили открыть дверь их «сотруднику» для проведения «розыскных мероприятий». Девушка впустила незнакомца, который тут же начал вскрывать сейф. Он попросил несовершеннолетнюю спуститься вниз на время «досмотра» и по возможности задержать мать, возвращавшуюся с работы.

Девочка вышла на улицу и всё рассказала маме. После этого они вместе побежали обратно в квартиру. Однако преступник уже собрал награбленное и, желая покинуть помещение, накинулся на предпринимательницу. Он жестоко избил её и несколько раз ударил ножом. Затем скрылся. Как установила полиция, мошенник украл несколько тысяч долларов и монеты из драгоценных металлов. Убитая занималась коллекционированием монет времён Екатерины Второй. Также женщина открыла свою академию, где обучала нейросетям и работе в интернете. Проводила тренинги и мастер-классы. Преступника ищут.

