Петербуржец в порыве гнева убил знакомую, вонзив осколок стекла в ногу

В Колпине ссора между мужчиной и его новой знакомой закончилась трагедией. Ранним утром 9 марта в квартире на Октябрьской улице разгорелся конфликт. В ходе ссоры фигурант осколком стекла ударил женщину в правую голень.

В Колпине мужчина убил знакомую осколком стекла из-за ссоры. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Пострадавшую доставили в больницу, но спасти не смогли. Как сообщила телеканалу «Санкт-Петербург» старший помощник руководителя ГСУ СК по Петербургу Анастасия Глущенко, смерть наступила позже в медицинском учреждении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». В субботу суд изберёт мужчине меру пресечения.

