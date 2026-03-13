Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 11:26

Петербуржец в порыве гнева убил знакомую, вонзив осколок стекла в ногу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MarinaP

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MarinaP

В Колпине ссора между мужчиной и его новой знакомой закончилась трагедией. Ранним утром 9 марта в квартире на Октябрьской улице разгорелся конфликт. В ходе ссоры фигурант осколком стекла ударил женщину в правую голень.

В Колпине мужчина убил знакомую осколком стекла из-за ссоры. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Пострадавшую доставили в больницу, но спасти не смогли. Как сообщила телеканалу «Санкт-Петербург» старший помощник руководителя ГСУ СК по Петербургу Анастасия Глущенко, смерть наступила позже в медицинском учреждении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». В субботу суд изберёт мужчине меру пресечения.

Бабка-алкоголичка пыталась убить годовалую внучку, выбросив её со второго этажа
Бабка-алкоголичка пыталась убить годовалую внучку, выбросив её со второго этажа

В начале марта в Асбесте Свердловской области прямо в медучреждении убили медсестру. По словам очевидцев, нападавший неожиданно набросился на женщину с ножом. Как сообщили в региональном управлении СК, подозреваемый — бывший муж погибшей, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar