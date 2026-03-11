Бабка-алкоголичка пыталась убить годовалую внучку, выбросив её со второго этажа

Суд в Тюменской области арестовал 57-летнюю женщину, которая сбросила свою годовалую внучку с лестничной площадки второго этажа. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.

По версии следствия, бабушка находилась на лестничной площадке многоквартирного дома и сбросила внучку вниз через лестничный пролёт. В результате девочка получила черепно-мозговую травму. Её госпитализировали, и благодаря своевременной помощи врачей ребёнок выжил.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. По словам соседей, женщина злоупотребляет алкоголем и не имеет постоянной работы. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Бурятии мать троих детей попыталась инсценировать несчастный случай после гибели младенца. Женщина легла кормить сына и уснула — ребёнок захлебнулся смесью. Обнаружив тело, она не вызвала врачей, а опрокинула на него плиту.