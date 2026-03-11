Суд оставил пожизненный срок насильнику и убийце 11-летней девочки из Нижнего Тагила
Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга оставил без изменений приговор жителю Нижнего Тагила Владимиру Александрову, осуждённому за изнасилование и убийство 11-летней соседки. Мужчина проведёт в колонии строгого режима всю жизнь.
«В апелляционной жалобе защитник настаивал на недоказанности вины Александрова и просил оправдать подзащитного», — приводит комментарий суда URA.ru.
Однако коллегия суда отклонила жалобу и подтвердила решение Свердловского областного суда.
Преступление произошло в конце августа 2024 года. Александров надругался над ребёнком, затащил девочку в подвал общежития и задушил. После этого он попытался скрыться, но сотрудники правоохранительных органов задержали его по пути в Москву. На допросе мужчина признал вину. В октябре 2025 года суд приговорил его к пожизненному заключению.
