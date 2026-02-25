В Москве пожилой педофил в пятый раз попал под суд и получил 17 лет колонии

71-летний житель Москвы, неоднократно судимый за преступления против несовершеннолетних ещё в советские годы, вновь отправлен в колонию. Мосгорсуд приговорил его к 17 годам лишения свободы, сообщает сайт MK.ru. По данным издания, мужчина проживал в районе Северное Тушино.

Он выслеживал девочек на улице, провожал до дома и нападал в подъезде. В феврале 2025 года пенсионер подкараулил 10-летнюю школьницу, предложил мороженое, завёл в подъезд и начал ощупывать. Девочку спас случайный шум из квартиры — извращенец убежал, но вскоре был задержан полицией.

В ходе следствия вскрылось ещё одно преступление, совершённое в 1977 году: тогда он завёл во двор пятилетнюю девочку и надругался над ней. В общей сложности насильник был четырежды судим, последний раз в 2004-м получил 20 лет колонии. После освобождения он принялся за старое, признавшись, что не может избавиться от влечения к детям.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчине, ранее осуждённому за педофилию, предъявили обвинение в преступлении, совершённом 14 лет назад. По версии следствия, в мае 2012 года злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, после чего скрылся.