Мать задушила ребёнка и придавила его плитой, пытаясь замести следы

В Бурятии мать троих детей попыталась инсценировать несчастный случай после гибели младенца. По данным СК, трагедия произошла 9 марта в съёмной квартире Улан-Удэ.

«Следственным отделом по Октябрьскому району г. Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

Фото © Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия

Женщина легла кормить сына и уснула — ребёнок захлебнулся смесью. Обнаружив тело, она не вызвала врачей, а перенесла малыша на кухню и опрокинула на него электроплиту, чтобы имитировать падение. После этого она ушла в магазин, затем забрала с площадки старшего сына и только тогда позвонила в скорую, разыграв удивление.

Однако экспертиза показала: смерть наступила от удушья, а не от удара плитой. Лишь после этого женщина призналась в содеянном. В настоящее время ведомство проводит следственные действия на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии суд приговорил женщину к году ограничения свободы за гибель восьмимесячного сына. Как установило следствие, мать хранила на кухне два газовых баллона — прямо рядом с плитой. 28 июня они разгерметизировались, начался пожар. В это время в помещении находился младенец. Ребёнок получил ожоги половины тела и скончался в больнице.