В Ингушетии мать приговорили к году ограничения свободы за смерть ребёнка

Женщина хранила в кухонном шкафу рядом с плитой два газовых баллона. 28 июня прошлого года баллоны разгерметизировались, что вызвало пожар. В этот момент на кухне находился её восьмимесячный сын. Малыш получил ожоги на 50% тела и скончался от полученных травм. Суд вынес решение о наказании в виде одного года ограничения свободы для подсудимой.