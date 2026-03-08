Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
8 марта, 13:39

В Ингушетии мать приговорили к году ограничения свободы за смерть ребёнка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

В Ингушетии Малгобекский городской суд признал 32-летнюю женщину виновной в причинении смерти по неосторожности своему восьмимесячному сыну. Ей назначено одно год ограничения свободы, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Женщина хранила в кухонном шкафу рядом с плитой два газовых баллона. 28 июня прошлого года баллоны разгерметизировались, что вызвало пожар. В этот момент на кухне находился её восьмимесячный сын. Малыш получил ожоги на 50% тела и скончался от полученных травм. Суд вынес решение о наказании в виде одного года ограничения свободы для подсудимой.

Ранее в посёлке Болчары Кондинского района ХМАО была обнаружена мёртвой 36-летняя мать троих детей. Тело женщины утром нашёл её сын-шестиклассник, который ночевал у друга. Видимых повреждений на теле не было.

