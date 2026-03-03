В ХМАО мать троих детей умерла на крыльце собственного дома в 30-градусный мороз

В посёлке Болчары Кондинского района ХМАО нашли мёртвой 36-летнюю мать троих детей, сообщает URA.ru со ссылкой на источник в силовых структурах. По его данным, тело женщины в одном халате утром обнаружил на крыльце дома сын-шестиклассник, который ночевал у друга.

Видимых повреждений на теле нет. В ту ночь в посёлке стояли сильные морозы, возможно, она вышла ненадолго и замёрзла. В доме находился четырёхлетний ребёнок, муж был на ночной смене. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.

«Что именно произошло, пока не совсем ясно. Но известно, что у семьи периодически заедал входной замок», — уточнил источник издания.

Ранее в Майами пьяная туристка замёрзла насмерть в морозильной камере супермаркета. 32-летняя Хелен Массиелл Гарай Санчес из Никарагуа проникла в морозильную камеру супермаркета сети Dollar Tree, её голое тело нашли утром.