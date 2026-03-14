В США 17-летнюю девушку пытались убить из-за заявления об изнасиловании

В США суд вынес суровый приговор по делу о жестокой расправе над несовершеннолетней девушкой. Об этом сообщает Tampa Bay Times. Двое участников преступления отправятся за решётку пожизненно, ещё один преступник получил 17 лет тюрьмы.

Всё началось с того, что 17-летняя Изабелла обратилась в полицию Флориды. Она рассказала, что возлюбленный её сестры надругался над ней, пока она делала домашнее задание. Узнав о заявлении в полицию, молодой человек сбежал в Джорджию и там, по версии следствия, придумал план мести.

В соцсетях он написал, что ему нужны «помощники», чтобы «замести следы», и пообещал за это $5 тысяч. На крючок попались его двоюродный брат и ещё один человек. Они пришли к дому Изабеллы и открыли стрельбу, когда дверь открыла её мать. Женщина и дочь получили ранения. Увидев, что девушка ещё жива, один из нападавших выстрелил ей в спину. Мать и старшая сестра успели вызвать медиков.

Вскоре всех участников задержали. Один из преступников признался, что его наняли насильник Изабеллы и его кузен. Они получили пожизненные сроки. Третий фигурант, причастный к преступлению, проведёт в тюрьме 17 лет.

Тем временем, в Таиланде уже две недели ищут 40-летнего россиянина из Уфы, который пропал после ссоры со своей девушкой 25 февраля. Последний раз его видели возле полицейского участка на Пхукете — мужчина сел на скутер и уехал в неизвестном направлении. По данным полиции, его не задерживали и в тюрьму он не попадал.