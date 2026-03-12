Девушку обезглавили и повесили на дереве во время йога-тура в Индии

В индийском штате Керала завершилось расследование убийства гражданки Латвии Лиги Скромане, приехавшей в страну на йога-тур. Обезглавленное тело женщины было найдено подвешенным к дереву в мангровом болоте. Об этом пишет сайт MK.Ru.

Девушка приехала в штат Керала на йога-тур, чтобы справиться с психическим расстройством, но вместо помощи столкнулась со смертельной опасностью.

Двое местных жителей получили пожизненные сроки. Однако парень Лиги, Эндрю Джордан, уверен, что расследование велось предвзято, а доказательства против Умеша и Удаякумара сфабрикованы. Судебный процесс действительно сопровождался скандалами и пропажей улик.

Партнёр Лиги не планирует добиваться пересмотра дела. Вместо этого он решил увековечить память девушки иначе — создать благотворительный фонд её имени.

