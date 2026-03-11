Гость «отблагодарил» жителя Дагестана за гостеприимство ударом ножа в пах

В Дагестане доброта обернулась трагедией. Мужчина, пустивший переночевать незнакомца с неисправной машиной, получил ножевое ранение в пах от своего гостя. Подробности узнал Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Неожиданное развитие получило гостеприимство в Карабудахкентском районе. Местный житель, встретив на дороге водителя, чья машина не заводилась, предложил ему помощь и ночлег. Однако, радушный приём обернулся нападением: ночью хозяин обнаружил, как его гость роется в шкафу. В ответ на это, незнакомец пустил в ход нож, ударив дагестанца в пах, и сбежал.

Позже, однако, злоумышленник сам пришёл с повинной в полицию. На суде нападавший настаивал на недоразумении, утверждая, что искал лишь тёплую одежду. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно.

