В Петербурге задержали водителя, который снял трусы перед женщиной с ребёнком

В Санкт-Петербурге полиция задержала местного жителя, устроившего непристойную выходку во время дорожного конфликта. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошёл 7 марта на перекрёстке проспекта Народного Ополчения и Трамвайного проспекта. Видео конфликта попало в один из Telegram-каналов, после чего правоохранители начали проверку. На кадрах видно, как мужчина подошёл к автомобилю женщины и снял трусы, чтобы показать половой орган. В салоне в этот момент находился её малолетний ребенок.

«По словам 29-летней заявительницы, водитель автомобиля Renault Duster во время дорожного конфликта подошёл к её машине и совершил действия непристойного характера. В момент происшествия в автомобиле заявительницы находился малолетний ребёнок», — говорится в сообщении.

Полицейские установили и задержали нарушителя. Им оказался 49-летний индивидуальный предприниматель. Пока он привлечён к административной ответственности за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

