Металлический штырь пробил днище авто и вонзился в женщину на Камчатке

Наезд на торчащий из земли металлический штырь стал причиной госпитализации жительницы Петропавловска-Камчатского. Как пишет Mash, 50-летний водитель «Тойоты» с 47-летней супругой на пассажирском сидении случайно наткнулся на объект, который сразу прошёл через днище машины и вонзился в пятую точку пострадавшей.

Её экстренно доставили в медучерждение. Женщину уже прооперировали.

Автомобиль, в который вонзился штырь на Камчатке. Фото © госавтоинспекция.рф

Ранее один человек погиб в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге. Водитель общественного транспорта не пропустил легковушку и она врезалась в огромный «МАЗ». Возбуждено уголовное дело.