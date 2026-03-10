Владимир Путин
Регион
10 марта, 12:15

Водитель автобуса устроил смертельное ДТП на перекрёстке в Колпине

В Колпино произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Авария случилась 9 марта около семи вечера в Понтонном проезде. Петербургская полиция возбудила уголовное дело.

57-летний водитель автобуса «МАЗ» разворачивался на зелёный сигнал светофора и не уступил дорогу встречному Opel Astra. Водителя иномарки госпитализировали в состоянии средней тяжести. Его 22-летний пассажир скончался в больнице от полученных травм. В салоне автобуса в момент столкновения никого не было.

«По данному факту ГСУ ГУ МВД России было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. Водитель автобуса задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения», — говорится в сообщении полиции.

Ранее в Ленинградской области на трассе в районе посёлка Сосново столкнулись рейсовый автобус Volgobus, следовавший из Санкт-Петербурга, и легковой автомобиль. От удара автобус съехал в кювет, в салоне находились 19 человек, включая одного ребёнка. Водитель легковушки и его пассажир скончались на месте от полученных травм.

