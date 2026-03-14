Зарезавшим москвичку мошенником ради денег в сейфе оказался 20-летний футболист

По подозрению в убийстве 48-летней жительницы Москвы задержали 20-летнего футболиста Даниила С., выступающего за вторую команду екатеринбургского «Урала». Об этом сообщает источник SHOT.

Воспитанник академии «Локомотива» также занимался в школах «Строгино» и «Мастер-Сатурн», играл за молодёжную команду «Ростова». В настоящий момент проверяется версия и о том, что спортсмен сам мог стать жертвой телефонных мошенников и действовать под их влиянием.

Напомним, на Строгинском бульваре в Москве преступник, представившийся сотрудником правоохранительных органов, проник в квартиру предпринимательницы. Доверившись легенде о розыскных мероприятиях, дверь открыла 16-летняя дочь хозяйки. Когда женщина вернулась и застала грабителя, он избил её и зарезал.