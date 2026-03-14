Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 16:45

Зарезавший москвичку мошенник украл у неё коллекционные монеты и пачки долларов

Обложка © пресс-служба столичного СК

Стали известны подробности жестокого убийства 48-летней москвички Екатерины, которую зарезали в собственной квартире на Строгинском бульваре. По данным Baza, помимо жизни, преступник забрал у женщины несколько тысяч долларов и коллекционные монеты из драгметаллов.

Погибшая увлекалась нумизматикой — собирала монеты времён Екатерины Второй. Помимо хобби, у неё был собственный бизнес: она открыла академию, где обучала работе с нейросетями и заработку в интернете, проводила тренинги и мастер-классы.

В Петербурге голый наркоман зарезал «иностранную шпионку» и оторвал голову голубю
Напомним, в Москве на Строгинском бульваре мошенники обманули 16-летнюю дочь бизнесвумен, представившись полицейскими. Девушка открыла им дверь, поверив в легенду о «розыскных мероприятиях». Когда 48-летняя женщина застала грабителей в квартире и попыталась помешать, они убили её.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar