В Петербурге голый наркоман зарезал «иностранную шпионку» и оторвал голову голубю

Ранним утром пятницы, 13 марта, в Приморском районе Санкт-Петербурга раздетый мужчина бегал по Гладышевскому проспекту, шумел и привлёк внимание полиции. Приехавшим стражам порядка он заявил, что в квартире лежит труп «иностранной шпионки», сообщает 78.ru.

По данным издания, в квартире правоохранители обнаружили девушку с ножом в шее, разбросанные вещи и голубя с оторванной головой. Убийца, 30-летний житель Сочи, находился под действием наркотиков и утверждал, что «спас страну». Кровь залила пол так, что соседи снизу пожаловались на капающую с потолка «жидкость кровавого цвета». Возбуждено дело по статье 105 УК РФ. Подозреваемого увезли в психиатрическую больницу.

Ранее рабочий день в Лобненской городской больнице был внезапно прерван актом агрессии. Мужчина, чьё состояние, по предварительным данным, было спровоцировано употреблением запрещённых веществ, ворвался в здание с холодным оружием в руках.