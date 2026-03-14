Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 14:31

В Петербурге голый наркоман зарезал «иностранную шпионку» и оторвал голову голубю

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ранним утром пятницы, 13 марта, в Приморском районе Санкт-Петербурга раздетый мужчина бегал по Гладышевскому проспекту, шумел и привлёк внимание полиции. Приехавшим стражам порядка он заявил, что в квартире лежит труп «иностранной шпионки», сообщает 78.ru.

По данным издания, в квартире правоохранители обнаружили девушку с ножом в шее, разбросанные вещи и голубя с оторванной головой. Убийца, 30-летний житель Сочи, находился под действием наркотиков и утверждал, что «спас страну». Кровь залила пол так, что соседи снизу пожаловались на капающую с потолка «жидкость кровавого цвета». Возбуждено дело по статье 105 УК РФ. Подозреваемого увезли в психиатрическую больницу.

Мужчина угрожал ножом женщинам на поминках, но «успокоился» после встречи с боксером
Мужчина угрожал ножом женщинам на поминках, но «успокоился» после встречи с боксером

Ранее рабочий день в Лобненской городской больнице был внезапно прерван актом агрессии. Мужчина, чьё состояние, по предварительным данным, было спровоцировано употреблением запрещённых веществ, ворвался в здание с холодным оружием в руках.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar