Регион
13 марта, 12:37

Мужчина угрожал ножом женщинам на поминках, но «успокоился» после встречи с боксером

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Denis Andricic

Во Владикавказе буйный гость с ножом напал на организаторов поминального обеда, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия — Алания. Инцидент произошёл 11 марта на улице Московской.

В полицию обратились три местные жительницы, работавшие в бригаде организаторов похорон. По их словам, неизвестный мужчина дважды подходил к ним с требованиями собрать еду и алкоголь. В первый раз женщины выполнили просьбу, но когда дебошир вернулся снова, ему объяснили, что продукты уже выставлены на столы. Тогда мужчина начал нецензурно оскорблять сотрудниц и ударил одну из них ладонью по голове. Прибежавшие на шум люди вывели агрессора на улицу.

Через некоторое время злоумышленник вернулся с ножом и продолжил угрожать расправой. Одна из сотрудниц выбежала на улицу и позвала на помощь. Прохожий зашёл в палатку и потребовал успокоиться, но нападавший двинулся на него с оружием. В ответ парень применил силу, нанеся удар, от которого агрессор упал и получил травмы.

Прибывшие медики доставили нападавшего в больницу с множественными переломами и ушибами. После оказания помощи он отказался от госпитализации. Полицейские выяснили, что дебошир был ранее судим за убийство. В отношении него возбуждено дело по статье «Угроза убийством». Мужчина, давший отпор, оказался детским тренером по боксу. Он также задержан и является фигурантом дела о причинении вреда здоровью. В настоящий момент следователи выясняют, действовал ли он в пределах необходимой обороны или превысил их.

Гость «отблагодарил» жителя Дагестана за гостеприимство ударом ножа в пах

Ранее сообщалось, что в Колпине ссора между мужчиной и его новой знакомой закончилась трагедией — женщина скончалась от полученного ранения. В ходе конфликта фигурант осколком стекла ударил женщину в правую голень. Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти её не удалось.

Юлия Сафиулина
