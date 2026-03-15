16-летняя дочь убитой в Москве бизнесвумен сама вызвала полицию
Место убийства женщины в Москве. Обложка © СК РФ
Несовершеннолетняя дочь женщины, убитой в квартире на Строгинском бульваре на северо-западе Москвы, сама вызвала полицию после произошедшего. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.
«Девочка сама вызвала полицию», — рассказал собеседник РИА «Новости».
По версии СК, убийца попал внутрь, обманув 16-летнюю дочь бизнесвумен: выдал себя за сотрудника полиции и под предлогом «розыскных мероприятий» убедил девочку его впустить. Хозяйка, вернувшаяся домой в разгар ограбления, была жестоко убита. Добычей преступника стали несколько тысяч долларов и старинные монеты. Подозреваемого уже задержали — им оказался 20-летний футболист Даниил С.
