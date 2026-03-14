СК проверит версию о сговоре убийцы предпринимательницы и её дочки, которую он «пощадил»

16-летнюю дочь убитой в Строгино предпринимательницы Екатерины Ч. доставили в отдел полиции. Следователи выясняют, где она находилась после преступления и могла ли быть знакома с подозреваемым футболистом Даниилом С., сообщает SHOT.

Правоохранители у дома, где случилась трагедия. Видео © SHOT

По предварительным данным, девушка оставалась в квартире во время убийства, но спортсмен её не тронул — расправился с матерью и скрылся. На месте работают криминалисты, сотрудники СК опрашивают соседей в поисках свидетелей.

Жители дома рассказали, что ночью слышали громкие звуки, но не придали им значения. Квартиру вскрыли только днём, когда старшая дочь погибшей не смогла попасть внутрь.

В Москве расследуют убийство предпринимательницы, совершённое при разбойном нападении на её квартиру. Преступник попал внутрь, обманув 16-летнюю дочь женщины: выдал себя за сотрудника полиции и под предлогом «розыскных мероприятий» убедил девочку открыть дверь. Хозяйка, вернувшаяся домой в разгар ограбления, была убита. Добычей злоумышленника стали несколько тысяч долларов и старинные монеты. Подозреваемого уже задержали — им оказался 20-летний футболист Даниил С. Следствие не исключает, что действовал он не один.