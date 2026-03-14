Отец и тренер зарезавшего москвичку футболиста не верят в его виновность — он подавал большие надежды

Тренер ФК «Урал-2» Екатеринбург, за который выступает подозреваемый в убийстве Даниил С., рассказал Mash, что футболист подавал большие надежды и мог попасть в лучшие клубы страны. Проблем с деньгами или увлечением азартными играми у спортсмена никогда не замечали.

По словам наставника, совсем недавно Даниил провёл два месяца на тренировках в Екатеринбурге, и его внезапное появление в Москве стало для всех неожиданностью. Тренер признался: в команде не верят, что парень мог совершить такое преступление. В его адекватности и амбициях никто не сомневался.

Отец 20-летнего футболиста тоже заявил, что не верит в самостоятельность такого поступка. Он уверен, что сын действовал под влиянием мошенников.

Сегодня стало известно об убийстве женщины в московской квартире. Злоумышленник проник в жильё, обманув 16-летнюю дочь хозяйки: представившись полицейским, он убедил девочку открыть дверь для «розыскных мероприятий». Вернувшаяся мать застала грабителя и была убита. Преступник похитил несколько тысяч долларов и коллекционные монеты. Не исключено, что у него могли быть сообщники. Подозреваемого в убийстве уже задержали, им оказался 20-летний футболист.