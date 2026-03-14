Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 17:46

Зарезавший москвичку футболист уже попадал в новости в 2019 году — чудом выжил в жутком ДТП

Даниил С. Обложка © Telegram / Молодёжный «Урал»

20-летний футболист Даниил С., задержанный по подозрению в убийстве москвички, уже попадал в поле зрение СМИ из-за несчастья, случившегося шесть лет назад. В 2019 году юный воспитанник академии «Локомотива» оказался в центре трагической истории — его семья попала в тяжёлое ДТП под Кисловодском.

В машину, где находились 14-летний парень, его родители и младшая сестра, врезался BMW, вылетевший на встречную полосу. Взрослые и девочка угодили в реанимацию. Сам футболист отделался травмами лицевого отдела черепа. Клуб тогда сообщал, что оказывает семье поддержку. Сестру позже перевели в краевую больницу, а юноша вернулся в Москву.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве москвички на Строгинском бульваре
Напомним, об убийстве стало известно сегодня. Злоумышленник попал в квартиру после того, как обманул 16-летнюю дочь хозяйки. Представившись полицейским, он заставил девочку поверить в необходимость «розыскных мероприятий» и открыть дверь. Вернувшаяся мать застала грабителя и была убита. Преступник похитил несколько тысяч долларов и коллекционные монеты. Не исключено, что у него были сообщники.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar