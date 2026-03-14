Полиция задержала подозреваемого в убийстве москвички на Строгинском бульваре

Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве 48-летней женщины в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Преступление произошло в квартире на Строгинском бульваре. Тело погибшей обнаружили сегодня. В течение нескольких часов оперативники установили личность предполагаемого убийцы и задержали его в гостинице на Звенигородском шоссе. Им оказался 20-летний уроженец Ставропольского края.

Напомним, убийца проник в квартиру, обманув 16-летнюю дочь женщины. Он и сообщник представились полицейскими и убедили девочку открыть дверь для «розыскных мероприятий». Когда мать застала грабителей, они убили её и похитили несколько тысяч долларов и коллекционные монеты.