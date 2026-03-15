Аферисты с Украины провели «онлайн-обыск» у футболиста перед убийством бизнесвумен в Москве
Обложка © пресс-служба СК РФ
Украинские мошенники сначала провели онлайн-обыск в квартире футболиста Даниила Секача, после чего отправили его на «операцию» по ограблению бизнесвумен в Москве. Аферисты хотели развести на деньги самого Секача, но ничего значительного в его квартире не нашли. На допросе в СК обвиняемый рассказал, что считал себя участником «оперативных мероприятий» МВД.
Задержание Секача. Видео © пресс-служба СК РФ
«13 марта 2026 года фигурант под влиянием телефонных мошенников, заранее вооружившись болгаркой, ломом, кувалдой и иными предметами, пришёл в квартиру жилого дома на Строгинском бульваре в городе Москве, где находилась 16-летняя дочь хозяйки квартиры, также введённая в заблуждение телефонными аферистами», — говорится в тексте.
На допросе Секач заявил, что думал, будто участвует в «оперативных мероприятиях». Он вскрывал сейф, но когда в квартиру внезапно вернулась хозяйка, потребовал у неё код. Женщина поняла, что имеет дело с грабителем, а не «оперативником». Она попыталась остановить преступника, но тот забил её насмерть, после чего вскрыл сейф, забрав деньги и коллекционные монеты. Всё похищенное Секач выбросил в открытое окно, только на следующий день телефонные мошенники разрешили ему покинуть чужое жильё, где были труп хозяйки и её плачущая дочь.
Дело расследуется по ст. 105 УК РФ «Убийство». В ходе допроса обвиняемый признался в содеянном. По его словам, телефонные аферисты из «полиции» связались с ним около месяца назад и убедили стать участником «оперативных действий», чтобы избежать уголовной ответственности.
Напомним, в Москве футболист Даниил Секач проник в жильё, обманув 16-летнюю дочь хозяйки: представившись полицейским, он убедил девочку открыть дверь для «розыскных мероприятий». Несовершеннолетнюю до этого уже обработали телефонные аферисты, объяснив, что в квартиру придёт «оперативник». Вернувшаяся мать застала грабителя и была зверски убита.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.