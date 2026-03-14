Дочь-отличница открыла дверь мошенникам, которые зарезали и ограбили её мать в Москве

Мошенники выбрали в качестве жертвы девочку-отличницу, чтобы втереться в её доверие во время звонков от лица «полиции». Несовершеннолетнюю обрабатывали очень долго, после чего она поверила и открыла дверь якобы «оперативнику» для проведения «обыска» в своей квартире в Москве. Об этом пишет SHOT.

Девочка увлекается аниме, джазовым пением, занималась плаванием, была призёром соревнований. В семье также есть старшая дочь, ей 18 лет. Преступники специально нашли время, когда муж убитой был в командировке в Иране. Он занимается геологией. Предварительно, курировать ограбление могли мошенники с Украины.

Напомним, в Москве мошенники убили 48-летнюю бизнесвумен, когда она попыталась помешать им грабить квартиру. Дверь преступникам открыла 16-летняя дочь женщины, которую они обманули, представившись полицейскими. Преступник украл несколько тысяч долларов и монеты из драгоценных металлов.