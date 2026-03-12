Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
12 марта, 16:15

В Москве арестовали украинца спустя более 30 лет после убийства

Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы

Савёловский районный суд Москвы арестовал гражданина Украины по обвинению в убийстве, совершённом более тридцати лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

В Москве арестован подозреваемый в убийстве 1993 года. Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы

Речь идёт о Виталии Мешкове. Суд 12 марта избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц. Следствие считает, что в августе 1993 года мужчина участвовал в разбойном нападении на квартиру. Во время преступления он якобы убил хозяина жилья, после чего похитил магнитофон и скрылся.

