Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 11:46

На Урале осудили убийцу таксиста, труп которого закопали в лесу 20 лет назад

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OrelPhoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OrelPhoto

Суд в Первоуральске приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима за убийство водителя такси. Само преступление произошло 6 января 2005 года у железнодорожной станции Решеты.

Машина с мужчиной и его друзьями застряла в снегу, из-за чего возник конфликт с таксистом. Представители сильного пола избили водителя, нанесли ему ножевые ранения и закопали тело в лесу, рассказывает URA.ru.

Преступник вину не признал, утверждая, что находился в машине во время расправы. Однако свидетель сообщил суду — он видел, как подсудимый закапывал труп и слышал его признание в убийстве.

Ранее уралец шесть раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за изнасилование. Дело в отношении его подельников выделили в отдельное производство.

СК выяснил обстоятельства убийства медсестры в больнице Рефтинского
СК выяснил обстоятельства убийства медсестры в больнице Рефтинского

Ранее в Забайкалье спустя 20 лет раскрыли серию убийств тремя подростками. По версии следствия, тяжкие преступления совершали трое жителей Читы, двое из которых на момент событий были несовершеннолетними.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar