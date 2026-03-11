На Урале осудили убийцу таксиста, труп которого закопали в лесу 20 лет назад

Суд в Первоуральске приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима за убийство водителя такси. Само преступление произошло 6 января 2005 года у железнодорожной станции Решеты.

Машина с мужчиной и его друзьями застряла в снегу, из-за чего возник конфликт с таксистом. Представители сильного пола избили водителя, нанесли ему ножевые ранения и закопали тело в лесу, рассказывает URA.ru.

Преступник вину не признал, утверждая, что находился в машине во время расправы. Однако свидетель сообщил суду — он видел, как подсудимый закапывал труп и слышал его признание в убийстве.

Ранее уралец шесть раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за изнасилование. Дело в отношении его подельников выделили в отдельное производство.

Ранее в Забайкалье спустя 20 лет раскрыли серию убийств тремя подростками. По версии следствия, тяжкие преступления совершали трое жителей Читы, двое из которых на момент событий были несовершеннолетними.