Регион
6 марта, 01:53

СК выяснил обстоятельства убийства медсестры в больнице Рефтинского

Обложка © Life.ru

Следком раскрыл обстоятельства убийства медсестры в больнице Рефтинского. Как выяснило ведомство по Свердловской области, бывший муж погибшей вломился в служебное помещение и в ходе конфликта наносил удары.

«Около 15.00 часов мужчина прошёл в больницу, после чего поднялся на второй этаж, где пока не осуществляется приём пациентов ввиду недавно проведённых ремонтных работ. Подозреваемый, имея при себе колюще-режущий предмет, прошёл к комнате медицинских сестёр, где в этот момент находилась потерпевшая и ещё одна сотрудница. Мужчина взломал закрытую дверь в данное помещение и сразу стал предъявлять претензии своей бывшей супруге», — говорится в сообщении.

В ходе конфликта фигурант выхватил «колюще-режущий предмет» и начал наносить удары женщине. Коллега попыталась вмешаться, но остановить нападавшего не удалось. Мужчина скрылся с места происшествия, позже его задержали на территории посёлка Рефтинский. Следствие готовит материалы для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Зарезавший мать шестерых детей на Урале заявил, что «не сдержался»

Напомним, на Урале мужчина насмерть зарезал ножом свою бывшую супругу, работавшую медсестрой. На допросе обвиняемый рассказал, что семь раз ударил ножом в шею и тело бывшую возлюбленную. По его словам, он был недоволен разводом. Ранее мужчину судили за избиения, кражи, угон автомобиля и за нарушения ПДД. В ходе изучения соцсетей подозреваемого выяснилось, что он часто цитировал АУЕ*, а также публиковал экстремистские лозунги.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Движение АУЕ признано в России экстремистским и запрещено.

