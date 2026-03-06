СК выяснил обстоятельства убийства медсестры в больнице Рефтинского

Следком раскрыл обстоятельства убийства медсестры в больнице Рефтинского. Как выяснило ведомство по Свердловской области, бывший муж погибшей вломился в служебное помещение и в ходе конфликта наносил удары.

«Около 15.00 часов мужчина прошёл в больницу, после чего поднялся на второй этаж, где пока не осуществляется приём пациентов ввиду недавно проведённых ремонтных работ. Подозреваемый, имея при себе колюще-режущий предмет, прошёл к комнате медицинских сестёр, где в этот момент находилась потерпевшая и ещё одна сотрудница. Мужчина взломал закрытую дверь в данное помещение и сразу стал предъявлять претензии своей бывшей супруге», — говорится в сообщении.

В ходе конфликта фигурант выхватил «колюще-режущий предмет» и начал наносить удары женщине. Коллега попыталась вмешаться, но остановить нападавшего не удалось. Мужчина скрылся с места происшествия, позже его задержали на территории посёлка Рефтинский. Следствие готовит материалы для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

