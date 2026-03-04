Зарезавший медсестру уралец пошёл на преступление из-за развода

Мужчина, жестоко расправившийся с бывшей супругой в больнице в Рефтинском в Свердловской области, сделал это из-за развода. Об этом пишет Mash, ссылаясь на допрос подозреваемого. 41-летний агрессор уже имеет судимость.

Он попадался полиции уже шесть раз. Его судили за избиения, кражи, угон автомобиля и за нарушения ПДД. Последний свой срок он отбыл и вышел из тюрьмы в 2008 году. На допросе обвиняемый рассказал, что семь раз ударил ножом в шею и тело бывшую возлюбленную. По его словам, он был недоволен разводом.

В ходе изучения соцсетей подозреваемого выяснилось, что он часто цитировал АУЕ*, а также публиковал экстремистские лозунги, всё это было вперемешку с рисунками детей. Последние годы он работал на продажах стиральных машин. Шестеро дочерей пары переданы под опеку сестре погибшей.

Напомним, в Свердловской области мужчина насмерть зарезал ножом свою бывшую супругу, работавшую медсестрой. Он пришёл к ней в поликлинику и набросился прямо на рабочем месте. Пара недавно развелась, инициатором была женщина. В семье воспитывалось шестеро детей.

