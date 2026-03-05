Зарезавший мать шестерых детей на Урале заявил, что «не сдержался»

У мужчины, который убил бывшую супругу в поликлинике уральского посёлка Рефтинский, нашли недопитую бутылку водки с соком. Об этом пишет Ural Mash. На допросе душегуб, оставивший шестерых детей без матери, заявил, что просто «не сдержался».

Обвиняемый об убийстве медсестры в поликлинике Рефтинского. Видео © Max / Следком-СВЕРДЛОВСК

«Случилась критическая ситуация. После чего я пришёл к ней работу, я не сдержался», — сказал он.

По данным следствия, несколько лет назад у Виктории и Сергея погиб ребёнок: семилетний мальчик опёрся на москитную сетку и выпал из окна девятого этажа. После этого ещё женатая пара вернулась из Екатеринбурга в родной посёлок.

Напомним, на Урале мужчина насмерть зарезал ножом свою бывшую супругу, работавшую медсестрой. Он пришёл к ней в поликлинику и набросился прямо на рабочем месте. Известно, что пара недавно развелась, у погибшей осталось шестеро детей. При этом убийца не раз был судим и является приверженцом тюремных понятий*.

